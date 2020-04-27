Beşiktaş'ta fırınlar denetlendi
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Beşiktaş'ta fırınlar denetlendi

BEŞİKTAŞ Belediyesi zabıta ekipleri ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde fırınlarda denetimler yaptı.

Beşiktaş'ta fırınlar denetlendi
27.04.2020 17:29 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:30
BEŞİKTAŞ Belediyesi zabıta ekipleri ile  İlçe  Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde fırınlarda denetimler yaptı.

Fırınlar önünde pide ve ekmek almak için sıra bekleyen vatandaşlara zabıta ekipleri, sosyal mesafenin korunması için uyarılarda bulundu. Fırınlarda üretilen pidelerin gramaj kontrollerini de yapan ekipler iş yeri ruhsat ve gerekli belgelerinin olup olmadığını da kontrol etti.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri de fırınların imalat yerlerini denetledi.  Bir fırında yapılan denetimde  ekmek ve pide için kullanılan fırçaların, gıda fırçası olmadığı görüldü ve iş yeri sahibi uyarıldı. Bir fırının imalathane bölümünde de ekmek ve pide yapımında kullanılan araçların uygun yerlerde muhafaza edilmediği belirlenerek, iş yeri sahibinden önlem alması uyarısında bulunuldu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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