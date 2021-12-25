Beşiktaş'ta Fikret Orman ve iki ayrı yönetimi ibra edilmedi
Beşiktaş Kulübü'nün 2019 yılına ait 3 dönemi kapsayan olağan mali genel kurulu Akatlar Spor Kompleksi'nde yapıldı.
Son Dakika: Beşiktaş'ta deprem! Eski başkan Fikret Orman, idari ve mali yönden ibra edilmedi
Beşiktaş Kulübünde Fikret Orman başkanlığında 01.01.2019-12.05.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari yönden ibra edilmedi.
Beşiktaş Kulübünde Fikret Orman başkanlığında 12.05.2019-20.10.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari ve mali yönden ibra edilmedi.
Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri
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