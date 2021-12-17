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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın, taktik programının uygulandığı çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de yağmur altında gerçekleştirilen idmanın bir bölümünü izlediği aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

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AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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