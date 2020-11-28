Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin kamp kadrosu belli oldu
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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin kamp kadrosu belli oldu

28.11.2020 18:37 | Son Güncelleme: 28.11.2020 18:40
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Süper Lig'in 10. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalıları Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz'ün yanı sıra, Domagoj Vida, Ajdin Hasic, Adem Ljajic ve Gökhan Töre derbi kadrosunda yer almadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen kamp kadrosu şu oyunculardan oluştu:

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Kaleci: Utku Yuvakuran, Emre Bilgin.

Defans: Fabrice N'Sakala, Valentin Rosier, Francisco Montero, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı.

Orta saha: Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah.

Forvet: Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Atakan Üner.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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