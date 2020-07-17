Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi Burak Yılmaz sevinci!
Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi Burak yılmaz idmanlara başladı.
17.07.2020 19:54 | Son Güncelleme: 17.07.2020 19:58
Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi Burak yılmaz idmanlara başladı.
TRT Spor'un haberine göre; Burak Yılmaz, son gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Burak Yılmaz, Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile oynanan mücadelenin 9. dakikasında sakatlanmıştı.
Kaynak: Hürriyet