Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi kamp kadrosu açıklandı
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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi kamp kadrosu açıklandı

20.03.2021 18:23 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:28
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi kamp kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 31. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Süper Lig'in 31. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yarın Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak derbide Beşiktaş'ın 21 kişilik kadrosunda şu futbolcular yer alacak:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran

Defans: Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah

Hücum: Georges-Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Cenk Tosun

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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