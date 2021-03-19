Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları
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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları

19.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:11
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Isınma bölümüyle başlayan idmanın 5'e 2 pasla devam ettiği, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçın ardından şut çalışmasıyla da tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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