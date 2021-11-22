Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala geçici süreyle kadro dışı kaldı
Beşiktaş Kulübü, Fabrice N'Sakala'nın yönetim kurulunun kararı ve teknik heyetin onayıyla geçici süreyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) -
Beşiktaş Kulübü, Fabrice N'Sakala'nın yönetim kurulunun kararı ve teknik heyetin onayıyla geçici süreyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;"Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice N'Sakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır. Fabrice N'Sakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir."
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Haberi Kaydet