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Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala geçici süreyle kadro dışı kaldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala geçici süreyle kadro dışı kaldı

Beşiktaş Kulübü, Fabrice N'Sakala'nın yönetim kurulunun kararı ve teknik heyetin onayıyla geçici süreyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) -

Beşiktaş Kulübü, Fabrice N'Sakala'nın yönetim kurulunun kararı ve teknik heyetin onayıyla geçici süreyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;"Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice N'Sakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır. Fabrice N'Sakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir."


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