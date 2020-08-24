Beşiktaş'ta, evlenen çiftlere İstanbul Sözleşmesi kartı veriliyor
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Beşiktaş'ta, evlenen çiftlere İstanbul Sözleşmesi kartı veriliyor

Beşiktaş Belediyesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi konusunda farkındalığı artırmak amacıyla, evlenen çiftlere evlilik cüzdanının yanında İstanbul Sözleşmesi kartı vermeye başladı.

Beşiktaş'ta, evlenen çiftlere İstanbul Sözleşmesi kartı veriliyor
24.08.2020 11:30 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:33

Beşiktaş Belediyesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi konusunda farkındalığı artırmak amacıyla, evlenen çiftlere evlilik cüzdanının yanında İstanbul Sözleşmesi kartı vermeye başladı. Uygulamayı, hafta sonu kıydığı nikahla Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat başlattı.

Beşiktaş Belediyesi, kadına yönelik şiddet olaylarının artması sonrası farkındalık oluşturmak için, evlenen çiftlere evlilik cüzdanının yanında İstanbul Sözleşmesi kartı vermeye başladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, geçen hafta sonu kıydığı nikahta çiftlere evlilik cüzdanının yanında şiddetsiz bir toplum hedefiyle İstanbul Sözleşmesi kartı takdim etti.Bundan sonra kıyılan tüm nikahlarda çiftlere İstanbul Sözleşmesi kartının verileceğini ifade eden Başkan Rıza Akpolat, "Bugün Gözde Aydın ve Barış Çapan çiftinin nikah töreninde en mutlu anlarına ortak olduk. Kendilerine evlilik cüzdanının yanında İstanbul Sözleşmesi kartımızı da teslim ettik. Çünkü İstanbul Sözleşmesi aileye karşı tehdit değil, aksine hepimiz için çok önemli bir kazanımdır" dedi.


Kaynak: DHA

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