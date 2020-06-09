Beşiktaş'ta eski sevgilisini bıçaklayan kişi bu sefer tutuklandı BEŞİKTAŞ'ta Cumartesi günü eski sevgilisi Ceylan G.'ye şiddet uyguladığı iddiasyıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, ardından dün akşam yine Ceylan G.'nin önünü keserek elinden ve boynundan bıçaklayan Nazir İ., bu sefer tutuklandı.

BEŞİKTAŞ'ta Cumartesi günü eski sevgilisi Ceylan G.'ye şiddet uyguladığı iddiasyıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, ardından dün akşam yine Ceylan G.'nin önünü keserek elinden ve boynundan bıçaklayan Nazir İ., bu sefer tutuklandı. Beşiktaş'ta Cumartesi günü eski sevgilisi Ceylan G.(29)'ye şiddet uygulayan Nazir İ.(25), Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazir İ. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nazir İ., serbest bırakılmasının ardından dün akşam 21.45 sıralarında Muradiye Mahallesi Deryadil Sokak'ta eski sevgilisi Ceylan G.'nin önüne kesip darp ettikten sonra elinden ve boynundan bıçakla yaraladı. Nazir İ., polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazir İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, olay anına ilişkin çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Ceylan G.'nin yaralarının vatandaşlar tarafından sarıldığı ve sokakta birçok polis ekibinin olduğu görülüyor. Nazir İ., serbest bırakılmasının ardından dün akşam 21.45 sıralarında Muradiye Mahallesi Deryadil Sokak'ta eski sevgilisi Ceylan G.'nin önüne kesip darp ettikten sonra elinden ve boynundan bıçakla yaraladı. Nazir İ., polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazir İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, olay anına ilişkin çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Ceylan G.'nin yaralarının vatandaşlar tarafından sarıldığı ve sokakta birçok polis ekibinin olduğu görülüyor.

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA