Beşiktaş'ta Erzurumspor maçının hazırlıkları başladı
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Beşiktaş'ta Erzurumspor maçının hazırlıkları başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş'ta Erzurumspor maçının hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas, dar alanda oyun kontrol pas ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılarımız, Erzurumspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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