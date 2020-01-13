Beşiktaş'ta Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

13.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:15

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ'ın da izlediği basına kapalı yapılan antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Daha sonra pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, minik kale maç, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

İdmana, tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz, Jeremain Lens ve Adem Ljajic katılmadı.

Siyah-beyazlılar, Erzurumspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenman ile tamamlayacak ve daha sonra saat 14.30'da özel uçakla Erzurum'a gidecek.

(İHA)

Kaynak: İHA