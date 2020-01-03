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Beşiktaş'ta Erdem Seçgin, Ümraniyespor'a kiralandı

Beşiktaş'ta genç futbolculardan Erdem Seçgin, sezon sonuna kadar TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı.

03.01.2020 18:39 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:39
Beşiktaş'ta Erdem Seçgin, Ümraniyespor'a kiralandı

'ta genç futbolculardan Erdem Seçgin, sezon sonuna kadar TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı.

Siyah-beyazlı formayla UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta görev alan Erdem Seçgin, Ümraniyespor'a transfer oldu. Transferler ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel oyuncularımızdan Erdem Seçgin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: DHA
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