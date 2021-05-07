BEŞİKTAŞ'TA ENGELLİNİN DÜŞTÜĞÜ YOLDAKİ ÇUKUR KAPATILDI

BEŞİKTAŞ'ta tekerlekli sandalye ile ilerleyen engellinin düşmesine neden olduğu belirtilen yoldaki çukur kapatıldı.