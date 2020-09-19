BEŞİKTAŞ'TA ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN YEDEK AKÜSÜ PATLAYARAK YANDI; SÜRÜCÜ SON ANDA KURTULDU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BEŞİKTAŞ'TA ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN YEDEK AKÜSÜ PATLAYARAK YANDI; SÜRÜCÜ SON ANDA KURTULDU

Beşiktaş'ta seyir halinde olan elektrikli bisikletin yedek aküsü patladı.

BEŞİKTAŞ'TA ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN YEDEK AKÜSÜ PATLAYARAK YANDI; SÜRÜCÜ SON ANDA KURTULDU
19.09.2020 09:47 | Son Güncelleme: 19.09.2020 09:51
Beşiktaş'ta seyir halinde olan elektrikli bisikletin yedek aküsü patladı. Vatandaşların uyarılarıyla bisikletinden son anda inen Mehmet Salman olası bir faciadan yara almadan kurtuldu. 

Olay, Beşiktaş, Cevdetpaşa Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fitness antrenörü olan Mehmet Salman akşam saatlerine dersinden çıkarak arkadaşlarıyla buluşmak üzere elektrikli bisikletiyle yola çıktı. Bir süre yolculuk eden Salman, arkadan gelen sürücülerin 'bisikletinizden duman çıkıyor' uyarısı üzerine durdu. Dumanların yoğunlaşmasıyla bisiklette bulunan yedek batarya bir anda patlayarak yanmaya başladı. Yanmaktan son anda kurtulan Mehmet Salman büyük bir panik yaşadı. Bisikletin alev alev yandığını gören çevredeki vatandaşlar ise su bidonlarıyla yangına müdahale ederek alevlerin park halindeki araçlara sıçramasını önledi. Yangın sırasında yaşanan korku dolu anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

YARALANABİLİR HATTA ÖLEBİLİRDİM, BÜYÜK BİR ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYİM

Elektrikli bisiklette bulunan yedek bataryanın bomba gibi patladığını belirten Mehmet Salman, Özel dersimden çıkmıştım. Bebek'e doğru arkadaşlarımla buluşmak için yola çıktım. Hareket halindeyken farkında değildim, arkadan gelen arkadaşlar uyardı. Motorun altında bulunan yedek bataryadan dumanlar çıkıyordu. Bende durdum, oturduğumun koltuğun altından dumanları çıktığını gördüm. Kendimi geriye doğru attım ve büyük bir gürültüyle batarya patladı, yanmaya başladı. Arkadan gelen motorcu beni uyarmamış olsaydı, seyir halindeyken patlama olacaktı, yaralanabilir, belki de ölebilirdim. Gerçekten çok korktum ve büyük bir şaşkınlık içerisindeyim ifadelerini kullandı.

YEDEK BATARYA 'YÜRÜYEN BOMBA' GİBİ TUTTURULMUŞ

Yedek bataryaların elektrikli bisikletlere yeterli güvenlik önlemi alınmadan eklendiğini belirten Salman, Güvenli olduğunu düşünürdüm. Alırken endişe taşımıyordum. İşe gidip gelmek için kullanıyordum. Bataryadan kaynaklı bir problem yaşayacağımı zannetmiyordum. Bunlarla ilgili yeterli arge çalışmalarının yapılmadığını düşünüyorum. Yapılan işçilik benim yaşadığım sorun göz önüne alındığında pek bir güvenilirliği yok. Sana yedek bataryayı ayakkabı bağcığıyla koltuğunun altında yürüyen bir bomba gibi tutturulmuş şekilde veriyorsa çokta güvenli olduğunu zannetmiyorum diye konuştu.

- Yıldırımistanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Fahriye Evcen Seren Serengil Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Arda Turan Tamer Tuna Eddie Newton Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Milli Adana Çocuk Bursa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BEŞİKTAŞ'TA ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN YEDEK AKÜSÜ PATLAYARAK YANDI; SÜRÜCÜ SON ANDA KURTULDU - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 10:02:38. #1.14#
title