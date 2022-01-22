Beşiktaş'ta duygu simsarı iki kişiye para cezası - Haberler
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Beşiktaş'ta duygu simsarı iki kişiye para cezası

Beşiktaş'ta duygu simsarı iki kişiye para cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beşiktaş'ta durdukları sürücülerden "annem hasta, yolda kaldık, hastaneden çıktık" gibi bahanelerle para isteyen 2 kişiye 392 lira cezai işlem uygulandı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ta durdukları sürücülerden "annem hasta, yolda kaldık, hastaneden çıktık" gibi bahanelerle para isteyen 2 kişiye 392 lira cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Beşiktaş'ta Karaköy mevkiinde karayolu üzerine çıkarak seyir halindeki araçları durdurup para isteyen 2 kişiyi tespit etti. İki kişinin farklı noktalarda durdukları sürücülerden "annem hasta, yolda kaldık, hastaneden çıktık" gibi bahanelerle para istedikleri belirlendi. Çağla S. ve Serpil B. isimli şahıslara "yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları" suçuyla 392 TL cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Trafik Denetleme, Beşiktaş, Karaköy, 3. Sayfa, Haber

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