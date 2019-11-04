Beşiktaş'ta durağa dalan otobüsün şoförü denizden böyle çıkarıldı

04.11.2019 08:31

Ersan SAN İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta Özel Halk Otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak durağa daldı. Otobüsün çarpmasıyla durakta bekleyen 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Otobüsten elinde bıçakla inen Şoför Necdet K., da bir kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Koşarak Beşiktaş İskelesi'nden denize atlayan Necdet K., denize çıkarıldıktan sonra gözaltına alındı. Hastanede tedavileri süren 13 yaralıdan 1'i hayatını kaybetti. Otobüs Şoförü Necdet K.'nın denizden çıkarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, denize atlayan şoförün, Polis yok mu Öldürün ben şeklinde bağırdığı duyuluyor. Denize atlayan iki kişinin şoförü taşıyarak karaya çıkardığı görülüyor.

Kaynak: DHA