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Beşiktaş'ta drone destekli trafik denetimi

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Beşiktaş'ta drone destekli trafik denetimi

Beşiktaş'ta trafik polisleri drone ile denetim gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta trafik polisleri drone ile denetim gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımında gerçekleştirilen denetimlerde, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu ile konuşan sürücüleri drone ile tespit edip durdurdu.

Uygulamada, sürücü ve araç belgelerinin kontrolü de yapıldı.

Denetimlerde, trafik kurallarına uymayan ve belgeleri eksik sürücülere cezai işlem uygulandı.

Beşiktaş'ta drone destekli trafik denetimi

Beşiktaş'ta drone destekli trafik denetimi

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri

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