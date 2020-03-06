Beşiktaş'ta Douglas sezonu kapadı

06.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:25

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcusu Douglas'ın antrenmanda yaşadığı sakatlığın ardından sol uyluk ön adale bölgesinde ileri düzey yırtık tespit edildiği ve sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın 5 Mart Perşembe günü yaptığı antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Douglas Santos'un yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sol uyluk ön adale bölgesinde (rectus femoris'de grade 3B zorlanma) ileri düzey yırtık tespit edilmiştir. Sakatlığı sebebiyle sezonun kalan bölümünde formamızı giyemeyecek olan Douglas Santos'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

Sezon başında takıma katılan Brezilyalı futbolcu, 5 Süper Lig, 2 de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 7 resmi maçta görev aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA