BEŞİKTAŞ'TA DÖNER USTASI TARTIŞTIĞI MÜŞTERİYİ ELİNDEN YARALADI
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Beşiktaş, Güncel

BEŞİKTAŞ'TA DÖNER USTASI TARTIŞTIĞI MÜŞTERİYİ ELİNDEN YARALADI

Beşiktaş'ta döner ustası tartıştığı müşteriyi 'döner bıçağıyla' elinden yaraladı.

08.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:26
BEŞİKTAŞ'TA DÖNER USTASI TARTIŞTIĞI MÜŞTERİYİ ELİNDEN YARALADI
Beşiktaş'ta döner ustası tartıştığı müşteriyi 'döner bıçağıyla' elinden yaraladı. Yaralı müşteri hastaneye kaldırılırken, döner ustası ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay, Beşiktaş, Ortabahçe Caddesi üzerinde bulunan dönercide saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre döner ustasıyla müşteri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre müşteri, döner ustasına küfür etmeye başladı. Bunun üzerine döner ustası elindeki bıçakla müşteriyi elinden bıçakladı. Bıçak darbesiyle elinde kesik oluşan müşteri kan kaybetmeye başladı. Olayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık çalışanları kan kaybeden kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Döner ustası ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

HALEN YERDEKİ KANLARI YIKIYORLAR

Küfür sebebiyle kavga çıktığını belirten görgü tanığı, " Söylenene göre Arapça küfretmiş. Ustada Hataylı olduğu için Arapça biliyormuş. Bundan dolayı döner bıçağıyla çocuğa saldırmış. Küfretse ne olacak. Her küfredeni öldürsek adam kalmaz ülkede. Böyle bir şey olamaz. Her yer kan içinde. Halen yerdeki kanları yıkıyorlar. Kol bölgesinde yaralanmış. Ciddi bir yarası vardı" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü: ---------------------Yaralanan kişiden detay-Yaralının ambulansa bindirilmesi-Görgü şahidiyle röportaj-Olay yerinden detaylar-Yerdeki kanların yıkanması

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Kaynak: DHA

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