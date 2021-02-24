Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı, 6 Mart Cumartesi günü internet ortamında yapılacak

Beşiktaş Kulübünün 2021 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı, 6 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta saat 12.00'de gerçekleştirilecek toplantı, salgın koşulları gereği çevrim içi olarak internet ortamında düzenlenecek.

Divan kurulu toplantısını üyeler ve taraftarlar, kulübün YouTube kanalından canlı olarak izleyebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan