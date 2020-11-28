Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamamlandı

28.11.2020 18:58 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:03
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve taktik programın yer aldığı çalışmalarla devam eden idman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Otellere iki yeni kısıtlama getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Otellere iki yeni kısıtlama getirildi
Yüzde 95 etkili olan korona aşısı bir ülke için yola çıktı! İlk kez onlar kullanacak
Yüzde 95 etkili olan korona aşısı bir ülke için yola çıktı! İlk kez onlar kullanacak

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamamlandı
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamamlandı
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamamlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü
Beşiktaş'ta Fenerbahçe hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Fenerbahçe hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam ediyor
Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Murat Kurum Bülent Arınç Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan İrem Derici Hande Erçel Demet Akbağ
Spor Orhun Ene Ozan Tufan Ersun Yanal Mbaye Diagne Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü İlaç Kaza İran
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamamlandı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 19:02:40. #1.15#
title