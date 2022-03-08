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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Medipol Başakşehir maçında görev yapan oyuncular yenileme çalışması yaparak günü tamamlarken diğer futbolcular koşularla idmana başladı.

Çeşitli pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı oyuncular, çift kale maçla günü noktaladı.

Yarını izinli geçirecek Beşiktaşlı futbolcular, 10 Mart Perşembe günü hazırlıklarına devam edecek.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Haberler

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