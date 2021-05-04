Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı / BOZHAN MEMİŞ - Haberler | Spor

- Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, derbi hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı.

- Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı

İSTANBUL - Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, derbi hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Hatayspor'u sahasında 7-0 yenerek şampiyonluğa bir adın daha yaklaşan Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından derbi hazırlıklarına başladı. 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen antrenman kondisyon ve taktik idmanıydı. Sakatlıkları bulunan Aboubakar ve N'Koudou'nun tedavilerine devam edilirken, Adem Ljajic salonda çalıştı, Gökhan Töre de kendi programı doğrultusunda takımdan ayrı idman yaptı. Düz koşuyla başlayan antrenman, streching hareketleriyle devam etti. Basına kapalı bölümde ise 5'e 2 top kapma ve taktik idman yapıldı. Derbi hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlılar, yarın tek idman yapacak.

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BOZHAN MEMİŞ

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