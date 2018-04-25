Beşiktaş'ta Derbi Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile derbide karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını 1 günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Kulüp başkanı Fikret Orman ve kulüp basın sözcüsü Metin Albayrak'ın da takip ettiği idmana sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Caner Erkin katılmadı.

Futbolcular antrenmanda, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardınan 3 gruba ayrılarak minyatür kale oyun oynadı.

Kalecilerin takımdan ayrı çalıştığı antrenman, şut çalışmalarıyla son buldu.

Beşiktaş, derbi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.