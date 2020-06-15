Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları başladı Beşiktaş, Süper Lig'in 28'inci haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, akşam yaptığı çalışmayla başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 28'inci haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, akşam yaptığı çalışmayla başladı.

Siyah-beyazlıların BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirdiği antrenman, 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmaları ile sona erdi.Beşiktaş, Denizlispor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: DHA