BEŞİKTAŞ'TA DENİZE GİREN KİŞİ YÜZÜSTÜ YATARKEN BOĞULDU
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BEŞİKTAŞ'TA DENİZE GİREN KİŞİ YÜZÜSTÜ YATARKEN BOĞULDU

Beşiktaş'ta, denize giren Ayhan Demirezen, yüzüstü yatarken boğuldu.

BEŞİKTAŞ'TA DENİZE GİREN KİŞİ YÜZÜSTÜ YATARKEN BOĞULDU
23.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 23.07.2020 18:45

Beşiktaş'ta, denize giren Ayhan Demirezen, yüzüstü yatarken boğuldu. Denizden çıkarılarak tekneye alınan Demirezen, 45 dakika boyunca kalp masajı yapılmasına rağmen hayata döndürülemedi.

Beşiktaş-Üsküdar iskelesinin yan tarafındaki alanda 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Ayhan Demirezen (50), sahilden bir süre manzarayı izledikten sonra elbiselerini çıkararak denize girdi. Kıyıdan yaklaşık 30 metre uzaklaşan Demirezen, bir süre yüzdükten sonra denizde yüzüstü yatmaya başladı. Demirezen'in uzun süre hareket etmemesi nedeniyle boğulmuş olabileceğinden şüphelenen bir kişi, sahilde yüzen vatandaşlardan yardım istedi. Suda yüzüstü hareketsiz duran Ayhan Demirezen'in yanına gitmek için yüzmeye başlayan vatandaşlar, tekne ve vapur trafiği nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, Demirezen'i denizden çıkararak bota aldılar. Boğulduğu tespit edilen Ayhan Demirezen, Beşiktaş-Kadıköy iskelesine götürüldü. Sağlık ekiplerince burada 45 dakika boyunca kalp masajı yapılan Demirezen, tüm çabalar rağmen hayata döndürülemedi. Boğulma haberinin duyulmasının ardından sahili dolduran bazı vatandaşların, Ayhan Demirezen'in denizden çıkarılması ve kalp masajı yapılmasını film izler gibi izlemesi dikkat çekti. 

Ayhan Demirezen'in yanında bir süre oturduktan sonra denize girdiğini belirten Ömer Faruk Toparslan "Burada oturuyordum, denizin manzarasını izliyordum. Adam buradan denize girdi. Bana 'gel, gel' dedi. Bayağı açıldı, ortalara doğru gitti. Yüzüstü yatmaya başladı. Hiç çırpınmadı. Çırpındığını fark etseydik hemen yardım çağırırdık. Birisi ölüyor orada' dedi. 3-4 arkadaş atladı denize kurtarmaya gitti ama vapurlardan dolayı geçemediler" diye konuştu. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

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