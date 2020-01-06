BEŞİKTAŞ'TA DENİZE DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE BÖYLE KURTARDI
Haberler » Güncel » BEŞİKTAŞ'TA DENİZE DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE BÖYLE KURTARDI - Haber

BEŞİKTAŞ'TA DENİZE DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE BÖYLE KURTARDI

BEŞİKTAŞ Bebek'te denize düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

06.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:46
BEŞİKTAŞ'TA DENİZE DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE BÖYLE KURTARDI

'te denize düşen köpeği ekipleri kurtardı.

Olay, Bebek sahilinde dün gece yaşandı. Denize düşerek iskele altında mahsur kalan köpeği görenler durumu bildirdi.

İtfaiye ekipleri köpeğin olduğu yerde deniz suyu olduğunu görünce durumu İtfaiye Su Altı/Üstü Arama Kurtarma (İSAK) ekiplerini çağırdı.

Bunun üzerine köpeğin olduğu yere ulaşan bir itfaiye ekibi, yardım bekleyen köpeği beline bağladığı iple kendine doğru çekti. Önce bir kurtarma botuna alınan köpek daha sonra kıyıda bekleyen ekipler tarafından yukarı çıkarıldı. Bir süre bekleyen köpek daha sonra gözlerden kaybolduGörüntü Dökümü: ------

-Kurtarma operasyonu


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler