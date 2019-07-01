BEŞİKTAŞ'TA DENİZE DÜŞEN KADINI İTFAİYE KURTARDI - 1
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHABeşiktaş'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı.
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA
Beşiktaş'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı.
Beşiktaş sahilde denizi izlerken bir anda dengesini kaybeden kadının imdanına itfaiye yetişti. Denizden çıkamayan kadını uzun uğraşlar sonucu itfaiye kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kadın, ambulans ile hastaneye götürüldü.
Kaynak: DHA
"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu
Son Dakika Haberleri
14:57 SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - "İnsan aklının hayal edemeyeceği...