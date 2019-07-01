BEŞİKTAŞ'TA DENİZE DÜŞEN KADINI İTFAİYE KURTARDI - 1

BEŞİKTAŞ'TA DENİZE DÜŞEN KADINI İTFAİYE KURTARDI - 1

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHABeşiktaş'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı.

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA
Beşiktaş'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı.
Beşiktaş sahilde denizi izlerken bir anda dengesini kaybeden kadının imdanına itfaiye yetişti. Denizden çıkamayan kadını uzun uğraşlar sonucu itfaiye kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kadın, ambulans ile hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA
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