Beşiktaş'ta denize atlayan kişi kayboldu
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Beşiktaş'ta denize atlayan kişi kayboldu

07.01.2021 06:27 | Son Güncelleme: 07.01.2021 06:34
Beşiktaş'ta denize atlayan kişi kayboldu

BEŞİKTAŞ Arnavutköy Sahili'ne sabaha karşı gelen bir kişi henüz bilinmeyen bir sebeple denize atladı.

BEŞİKTAŞ Arnavutköy Sahili'ne sabaha karşı gelen bir kişi henüz bilinmeyen bir sebeple denize atladı. Bir süre su yüzeyinde kalan kişi daha sonra gözden kayboldu. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler denizde arama yaptı. 

Olay Beşiktaş, Arnavutköy Mahallesi'nde sabah saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bebek Arnavutköy Sahili'ne gelen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi henüz bilinmeyen bir sebeple montu ile eşyalarını bir banka koyarak denize atladı. Bir süre su yüzeyinde kalan kişi daha sonra gözden kayboldu. Denize atlayan kişiyi gören yoldan geçenler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bir bankın üzerinde denize atlayan kişinin kıyafetlerini buldu. Olay yerine gelen Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler denize atlayan kişiyi arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaptıkları aramalar sonucunda denize atlayan kişiye ulaşamadı. Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde olay yerine gelecek dalgıç ekiplerinin çalışmalara kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi. Olayla ilgli soruşturma sürüyor. 

 


- İstanbul
Beşiktaş'ta denize atlayan kişi kayboldu
Beşiktaş'ta denize atlayan kişi kayboldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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