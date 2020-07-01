Beşiktaş'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
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Beşiktaş'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 94. Yıl dönümü Beşiktaş sahilinde törenle kutlandı.

Beşiktaş'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
01.07.2020 11:41 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:45
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın  94. Yıl dönümü Beşiktaş sahilinde törenle kutlandı.

Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde düzenlenen törene İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ve Deniz Müzesi Komutanı Albay İlyas Gültaş katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından katılımcılar Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini ziyaret ederek Kuran-ı Kerim okunmasını dinledi. Edilen duaların ardından heyet Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı gemiye binerek Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Botlarının eşliğinde İstanbul Boğazı'na açılarak boğazın sularına çelenk bıraktı.Çelenk bırakılmasının ardından Kıyı Emniyet Müdürlüğü gemisince düzenlenen su takı gösterisinin ardından tören sona erdi. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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