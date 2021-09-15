Beşiktaş'ta demir korkuluklara çarpan otomobil hurdaya döndü - Haberler
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Beşiktaş'ta demir korkuluklara çarpan otomobil hurdaya döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Beşiktaş'ta demir korkuluklara çarpan otomobil hurdaya döndü

Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yolun kenarındaki demir korkuluklara çarptıktan sonra reklam panosuna vurarak durabildi.

Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yolun kenarındaki demir korkuluklara çarptıktan sonra reklam panosuna vurarak durabildi. Hurda yığınına dönen otomobilden çıkarılan sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 01.30'da Beşiktaş Cihannüma Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.G. idaresindeki 16 AFS 341 plakalı araç seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın ardından aracı durduramayan sürücü reklam panosuna vurarak durabildi.

Otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Önce demir korkuluklara ardından reklam panosuna çarpan otomobilin sürücüsü kaza sonucu araçta sıkıştı. Meydana gelen kazada otomobilde sürücünün sıkıştığını görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobile sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçtan çıkartılan sürücüyü ambulans ile hastaneye sevk etti. Meydana gelen kazadaki araç hurdaya döndü.

Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın meydana geldiği caddeyi daralttı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. - İSTANBUL

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