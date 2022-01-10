BEŞİKTAŞ'TA 'DEĞNEKÇİ' SUÇÜSTÜ YAKALANDI - Haberler
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BEŞİKTAŞ'TA 'DEĞNEKÇİ' SUÇÜSTÜ YAKALANDI

BEŞİKTAŞ'TA 'DEĞNEKÇİ' SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Beşiktaş'ta değnekçilik yaptığı belirlenin bir kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Beşiktaş'ta değnekçilik yaptığı belirlenin bir kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekiplerince Bebek Meydanı çevresi ve Cevdet

Paşa Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda aracını park eden vatandaşlardan park ücreti talep ettiği belirlenen

K.Y. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun

"Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçunda adli işlem yapıldı.

Görüntü dökümü:

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-Değnekçinin araç içindeki sivil polislerle konuşması


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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