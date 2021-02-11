Beşiktaş'ta defalarca hırsızlık yapan şüpheliler bu kez tutuklandı
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Beşiktaş'ta defalarca hırsızlık yapan şüpheliler bu kez tutuklandı

11.02.2021 11:08 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:11
Beşiktaş'ta defalarca hırsızlık yapan şüpheliler bu kez tutuklandı

BEŞİKTAŞ'ta farklı zamanlarda farklı yerlerde birçok işyerinden hırsızlık yapan iki kişiyi polis yakaladı.

BEŞİKTAŞ'ta farklı zamanlarda farklı yerlerde birçok işyerinden hırsızlık yapan iki kişiyi polis yakaladı. Yaptıkları son hırsızlıkta yine yakalanan iki hırsızdan birisi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest kalır kalmaz yine hırsızlık olayına karışan O.A polis tarafından yakanınca çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderildi. Hırsızların Beşiktaş'ta birçok işyerine girerek hırsızlık yapmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'ta farklı zamanlarda birçok işyerinden hırsızlık olayları olması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. İş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polisler, birçok iş yerine girip hırsızlık yapan kişilerin aynı kişiler olduğunu tespit etti. Beşiktaş polisi hırsızların eşkalini belirleyip iki kişiyi yakaladı.

BİRİNİN 55 DİĞERİNİN 41 SUÇ KAYDI VAR

Gözaltına alınan iki hırsızdan O.A'nın 35 iş yerinden hırsızlık, açıktan hırsızlık suçlarından toplam 55 suç kaydı M.K'nın ise 31 iş yerinden hırsızlık 2 evden hırsızlık olma üzere toplam 41 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. M.K. mahkeme tarafından tutuklanırken, O.A. serbest bırakıldı. O.A. yine Beşiktaş'ta hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Mahkeme bu kez O.A.'yı da tutuklayarak cezaevine gönderdi. Birçok iş yerine girerek hırsızlık yapan şüphelilerin o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Beşiktaş'ta defalarca hırsızlık yapan şüpheliler bu kez tutuklandı
Beşiktaş'ta defalarca hırsızlık yapan şüpheliler bu kez tutuklandı
Beşiktaş'ta defalarca hırsızlık yapan şüpheliler bu kez tutuklandı
Beşiktaş'ta defalarca hırsızlık yapan şüpheliler bu kez tutuklandı
Beşiktaş'ta defalarca hırsızlık yapan şüpheliler bu kez tutuklandı
Beşiktaş'ta defalarca hırsızlık yapan şüpheliler bu kez tutuklandı
Beşiktaş'ta defalarca hırsızlık yapan şüpheliler bu kez tutuklandı
Beşiktaş'ta defalarca hırsızlık yapan şüpheliler bu kez tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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