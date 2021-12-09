Beşiktaş'ta Daniel Farke ismi öne çıktı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından, yönetim kurulu yeni teknik direktör için vakit kaybetmeden çalışmalara başladı.

Önceliği yabancı teknik adamlara veren siyah-beyazlılar için Alman bir isim gündeme geldi. İngiltere Premier Lig ekibi Norwich City'den 3 hafta önce ayrılan 45 yaşındaki Daniel Farke'nin Beşiktaş ile görüştüğü iddia edildi. Alman basınında yer alan haberler e göre Farke'nin 48 saat içinde kararını vereceği ifade edildi.

??Beşiktaş Teknik Direktörü #SergenYalçın görevinden istifa etti



Sizce, #Beşiktaş 'ın yeni teknik direktörü kim olmalı? — Haberler (@Haberler) December 9, 2021

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri

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