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Beşiktaş'ta Daniel Farke ismi öne çıktı

Beşiktaş'ta Daniel Farke ismi öne çıktı
Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Haberler | Spor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından, yönetim kurulu yeni teknik direktör için vakit kaybetmeden çalışmalara başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından, yönetim kurulu yeni teknik direktör için vakit kaybetmeden çalışmalara başladı.

Önceliği yabancı teknik adamlara veren siyah-beyazlılar için Alman bir isim gündeme geldi. İngiltere Premier Lig ekibi Norwich City'den 3 hafta önce ayrılan 45 yaşındaki Daniel Farke'nin Beşiktaş ile görüştüğü iddia edildi. Alman basınında yer alan haberler e göre Farke'nin 48 saat içinde kararını vereceği ifade edildi.


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Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri

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