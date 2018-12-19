Beşiktaş'ta Cinayet
Beşiktaş'ta apartman görevlisi bir kadın, boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü.
Beşiktaş'ta apartman görevlisi bir kadın, boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'ndeki apartmanın görevlisi olan Nefise Dolapçı (48), bina sakinlerinin şikayeti üzerine, giriş kattaki dairede oturan şahsı yüksek sesle komşularını rahatsız ettiği gerekçesiyle uyarmaya gitti.
Dolapçı ile uyardığı kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Dolapçı'nın boğazını bıçakla kesen şahıs olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dolapçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Dolapçı'nın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Failin kimliğinin belirlendiği, yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.