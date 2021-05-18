Beşiktaş'ta çifte kupa coşkusu
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Beşiktaş'ta çifte kupa coşkusu

Beşiktaş'ta çifte kupa coşkusu
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Spor

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u yenen Beşiktaş, sezonu çifte kupayla tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u yenen Beşiktaş, sezonu çifte kupayla tamamladı. Geçen cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'yi yenerek averajla Galatasaray'ın önünde mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılar, aynı stadyumda 3 gün aradan sonra bu kez kupa sevinci yaşadı. Hakem Ali Palabıyık'ın bitiş düdüğünün ardından siyah-beyazlı futbolcular ve teknik heyet büyük bir sevinç yaşadı. 'İki kupa tek şampiyon Beşiktaş' yazılı tişört giyen siyah-beyazlılar, tribünlerdeki taraftarlarıyla kupa zaferini kutladı. Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan, taraftarların isteği doğrultusunda 3'lü çektirdi. Finalin kaybedeni Antalyaspor taraftarları da futbolcularını tribünlere çağırarak teselli etti.

Sahanın ortasına kurulan platformda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in katılımıyla ilk olarak hakemlere ödülleri takdim edilirken, karşılaşmanın oyuncusu ödülü spor yazarlarının oylarıyla Josef'e verildi. Finalist Antalyasporlu oyuncular ve teknik heyet, koronavirüs tedbirleri kapsamında kürsünün üzerine konulan madalyalarını aldıktan sonra kazanan Beşiktaşlı futbolcuları alkışladı. Alkışlarla platforma gelen siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nı 10'uncu kez havaya kaldırdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş şampiyon oldu
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş şampiyon oldu
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası finali
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası finali
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