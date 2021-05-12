Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Aboubakar, PFDK'ya sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Aboubakar, PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Aboubakar, PFDK'ya sevk edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, "sportmenliğe aykırı hareket" ve "hakaret" nedeniyle, Vincent Aboubakar ise, "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiler.

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, "sportmenliğe aykırı hareket" ve "hakaret" nedeniyle, Vincent Aboubakar ise, "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiler. Siyah-beyazlı kulübün de "saha olayları" ve "usulsüz seyirci alınması" sebebiyle PFDK'ya sevkine karar verildi.

PFDK'ya sevk edilen maddeler şöyle;

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 11.05.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2, 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü yardımcı antrenörü OZAN KÖPRÜLÜ'nün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu CENK TOSUN'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketi" Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu VINCENT ABOUBAKAR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü görevlisi CENGİZHAN ÖKSÜZ'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü görevlisi BERKE GÜLER'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü'nün 11.05.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü futbolcusu ENZO PABLO ROCO ROCO'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü görevlisi AYDIN METİN'in 11.05.2021 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. görevlisi SOTIRIOS ROUSSIS'in 11.05.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 11.05.2021 tarihinde oynanan HELENEX YENİ MALATYASPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 5/4 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü futbolcusu HUGO RODALLEGA MARTINEZ'in 11.05.2021 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Beşiktaş'ta Cenk ve Aboubakar, Karagümrük maçında yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi
Beşiktaş'ta Cenk ve Aboubakar, Karagümrük maçında yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi
Ankara'da skandal görüntüler! Futbolcular maçı bırakıp basın mensuplarına saldırdı
Ankara'da skandal görüntüler! Futbolcular maçı bırakıp basın mensuplarına saldırdı
İddaa, Fenerbahçe'ye verdiği şampiyonluk oranıyla hayrete düşürdü
İddaa, Fenerbahçe'ye verdiği şampiyonluk oranıyla hayrete düşürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu
Magazin Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Hakan Sabancı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Töre Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Aboubakar, PFDK'ya sevk edildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 21:48:41. #1.15#

title