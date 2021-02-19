Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un dizinde ödem tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un dizinde ödem tespit edildi

19.02.2021 13:36 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:41
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un dizinde ödem tespit edildi

Beşiktaş'ta sol dizinde ağrı hisseden Cenk Tosun'da ödem tespit edildi.

Beşiktaş'ta sol dizinde ağrı hisseden Cenk Tosun'da ödem tespit edildi. Golcü futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'de bu haftayı BAY geçecek siyah-beyazlılar, 3 günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla 27'nci haftada Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sol dizinde ağrı hisseden ve yapılan MR görüntülemesinde ödem tespit edilen Cenk Tosun'un tedaviye alındığı kaydedildi. Tedavilerine devam edilen Francisco Montero ile Rachid Ghezzal da idmanda yer almadı. Sağ uyluk arka adalesindeki yaralanma sonrası sahaya dönüş çalışmaları süren Rıdvan Yılmaz ise takımdan ayrı çalıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Osman Özköylü Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Mars Şehit England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un dizinde ödem tespit edildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 13:41:57. #1.14#
title