Beşiktaş'ta Cenk Tosun koşulara başladı
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun koşulara başladı

09.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:11
Beşiktaş'ta Cenk Tosun koşulara başladı

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı öncesi idmanlarını sürdürdü.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı öncesi idmanlarını sürdürdü. Bir süredir takımdan ayrı kalan Cenk Tosun'un, fizyoterapist eşliğinde koşulara başladığı açıklandı.

Beşiktaş, Süper Lig'de M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla devam etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda, siyah-beyazlılar kondisyon ve taktik çalışması yaptı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Dizindeki ödem nedeniyle idmanlara çıkmayan Cenk Tosun'un, bugün fizyoterapist eşliğinde koşulara başladığı açıklandı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

Beşiktaş'ta Cenk Tosun koşulara başladı
Beşiktaş'ta Cenk Tosun koşulara başladı
Beşiktaş'ta Cenk Tosun koşulara başladı
Beşiktaş'ta Cenk Tosun koşulara başladı
Beşiktaş'ta Cenk Tosun koşulara başladı
Beşiktaş'ta Cenk Tosun koşulara başladı
Beşiktaş'ta Cenk Tosun koşulara başladı
Beşiktaş'ta Cenk Tosun koşulara başladı
Beşiktaş'ta Cenk Tosun koşulara başladı
Beşiktaş'ta Cenk Tosun koşulara başladı
Beşiktaş'ta Cenk Tosun koşulara başladı
Beşiktaş'ta Cenk Tosun koşulara başladı
Beşiktaş'ta Cenk Tosun koşulara başladı
Beşiktaş'ta Cenk Tosun koşulara başladı
Beşiktaş'ta Cenk Tosun koşulara başladı
Beşiktaş'ta Cenk Tosun koşulara başladı
Beşiktaş'ta Cenk Tosun koşulara başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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