Beşiktaş'ta Cenk Tosun koşulara başladı

Beşiktaş, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı çalışmayla devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı çalışmayla devam etti. Bu arada, dizindeki ödem nedeniyle tedavi gören Cenk Tosun koşulara başladı.

Siyah-beyazlıların BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yaptığı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş'ta dizindeki ödem nedeniyle tedavi gören golcü oyuncu Cenk Tosun fizyoterapist eşliğinde koşulara başladı.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına, yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı