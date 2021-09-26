Beşiktaş'ta 'Caz Festivali'ne vatandaşlardan yoğun ilgi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ta 'Caz Festivali'ne vatandaşlardan yoğun ilgi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat
Beşiktaş'ta 'Caz Festivali'ne vatandaşlardan yoğun ilgi

Beşiktaş Belediyesi 28. İstanbul Caz Festivali'nde müzikseverleri Sanatçılar Parkı'nda konserlerle bir araya getirdi.

Beşiktaş Belediyesi 28. İstanbul Caz Festivali'nde müzikseverleri Sanatçılar Parkı'nda konserlerle bir araya getirdi.

Müzik ve festival etkinlikleriyle İstanbullu vatandaşları bir araya getiren Beşiktaş Belediyesi, Revival konserlerinden sonra Sanatçılar Parkı'nda keyifli bir caz festivaline ev sahipliği yaptı. Sanatçılar Parkı'nda bu yıl ikincisi düzenlenen 28. İstanbul Caz Festivali kapsamında Ayşe Tütüncü Dörtlüsü, Fainschmitz ve caz dünyasının genç isimleri sahne aldı. Dinleyiciler keyifli bir atmosferde caz müziğinin tadını çıkardı.

TÜRKİYE'NİN MÜZİK KÜLTÜRÜYLE DE ÖRTÜŞEN BİR MÜZİK TARZI

28. İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer, "Bu sene ikinci kez Sanatçılar Parkı'ndayız. Beşiktaş Belediyesi'yle iş birliğimiz devam ediyor. Caz yeniliğe, doğaçlamaya ve yeni sözlere çok açık, Türkiye'nin müzik kültürüyle de örtüşen bir müzik tarzı" dedi.

Sanatın ve müziğin herkese ne kadar iyi geldiğini vurgulayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise "Sanatçılar Parkı'nda geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 28. İstanbul Caz Festivali'ne ev sahipliği yaptık. Komşularımız yeşil ve müzikle buluşurken, Ayşe Tütüncü Dörtlüsü, Fainschmitz ve caz dünyasının genç isimleri ile keyifli bir caz festivali gerçekleştirdik" dedi.


Beşiktaş'ta 'Caz Festivali'ne vatandaşlardan yoğun ilgi

Beşiktaş'ta 'Caz Festivali'ne vatandaşlardan yoğun ilgi

Beşiktaş'ta 'Caz Festivali'ne vatandaşlardan yoğun ilgi

Beşiktaş'ta 'Caz Festivali'ne vatandaşlardan yoğun ilgi

Beşiktaş'ta 'Caz Festivali'ne vatandaşlardan yoğun ilgi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli
Magazin Şevval Şahin Burak Yamantürk Balotelli Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Joe Biden Ali Palabıyık
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Kazım Karabekir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beşiktaş'ta 'Caz Festivali'ne vatandaşlardan yoğun ilgi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 11:09:57. #1.11#