Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor mesaisi başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor mesaisi başladı

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor mesaisi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında çarşamba günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında çarşamba günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Kayserispor maçında oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Antrenman, kondisyon koşuları sonrası yapılan ayak tenisi oyunları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını, yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak. Yarın saat 16.00'da özel bir uçakla Trabzon'a gidecek olan Beşiktaş, karayoluyla Rize'ye geçerek kampa girecek.

(İHA)

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor mesaisi başladı
Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor mesaisi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sergen Yalçın: Beşiktaş ilk kez şampiyonluk kaybetmeyecek
Sergen Yalçın: Beşiktaş ilk kez şampiyonluk kaybetmeyecek
İki haftadır puan kaybeden Kara Kartal, Kayseri'yi 3-1 geçerek liderliğini sağlama aldı
İki haftadır puan kaybeden Kara Kartal, Kayseri'yi 3-1 geçerek liderliğini sağlama aldı
Sergen Yalçın: Bizim maça gelen hakemler kırmızı kartını yanında getirmiyor galiba
Sergen Yalçın: Bizim maça gelen hakemler kırmızı kartını yanında getirmiyor galiba
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Engin Altay Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Ebru Gündeş Merve Dizdar Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Muslera Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Corona Virüs Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor mesaisi başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 14:59:23. #1.14#

title