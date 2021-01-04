Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları başladı
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Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları başladı

04.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:47
Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda dün oynanan Kayserispor maçında forma giyen oyuncuları rejenerasyon çalışmalarıyla tamamlandı. Diğer futbolcuları ise; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla antrenmana başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla devam eden idman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmalarıyla sona erdi.Siyah-beyazlılar, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.


Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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