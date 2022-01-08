Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları tamam
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı çalışmayla tamamladı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı çalışmayla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol Akademi antrenörlerinden Halim Okta'nın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas ve 5'e 2 çalışması ile dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı tam saha çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da özel bir uçakla Trabzon'a ardından kara yolu ile Rize'ye giderek kampa girecek.
Siyah-beyazlı ekibin Çaykur Rizespor maçı kadrosu şöyle:
Ersin Destanoğlu
Emre Bilgin
Göktuğ Baytekin
Domagoj Vida
Francisco Montero
Welinton Souza
Serdar Saatçı
Valentin Rosier
Rıdvan Yılmaz
Umut Meraş
Necip Uysal
Josef de Souza
Salih Uçan
Gökhan Töre
Güven Yalçın
Michy Batshuayi
Emirhan İlkhan
Emirhan Delibaş
Demir Ege Tıknaz - İSTANBUL
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