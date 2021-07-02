BEŞİKTAŞ'TA ÇATI ALEV ALEV YANDI; İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BEŞİKTAŞ'TA ÇATI ALEV ALEV YANDI; İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş'ta 6 katlı boş binanın çatı katında yangın çıktı.

Beşiktaş'ta 6 katlı boş binanın çatı katında yangın çıktı. Tüm çatıyı kaplayan alevler yan binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen itfaiye erine olay yerindeki ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı Akdoğan Sokak'ta bulunan 6 katlı boş binanın çatı katında saat 11.30 sıralarında çatı katında söküm çalışması yapılırken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçiler, çatı katında alevlerin yükseldiğini görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş ve Beyoğlu itfaiye ekipleri yangına merdiven açarak müdahale etti. Yangın bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen itfaiye erine olay yerindeki ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Yangın nedeniyle sokak duman altında kaldı. Bazıları yangını görüntülemeye çalışırken bazıları ise yangına karşı çay içti. Bir kişinin çatıda çalışan itfaiye erlerini izlediği görüldü.

BEŞİKTAŞ'TA ÇATI ALEV ALEV YANDI; İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
BEŞİKTAŞ'TA ÇATI ALEV ALEV YANDI; İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
BEŞİKTAŞ'TA ÇATI ALEV ALEV YANDI; İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
BEŞİKTAŞ'TA ÇATI ALEV ALEV YANDI; İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
BEŞİKTAŞ'TA ÇATI ALEV ALEV YANDI; İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
BEŞİKTAŞ'TA ÇATI ALEV ALEV YANDI; İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
BEŞİKTAŞ'TA ÇATI ALEV ALEV YANDI; İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
BEŞİKTAŞ'TA ÇATI ALEV ALEV YANDI; İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
BEŞİKTAŞ'TA ÇATI ALEV ALEV YANDI; İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
BEŞİKTAŞ'TA ÇATI ALEV ALEV YANDI; İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
BEŞİKTAŞ'TA ÇATI ALEV ALEV YANDI; İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
BEŞİKTAŞ'TA ÇATI ALEV ALEV YANDI; İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
BEŞİKTAŞ'TA ÇATI ALEV ALEV YANDI; İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
BEŞİKTAŞ'TA ÇATI ALEV ALEV YANDI; İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
BEŞİKTAŞ'TA ÇATI ALEV ALEV YANDI; İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi | Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
Son dakika: Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
BAĞCILAR'DA İLKOKULUN ÇATISINDA YANGIN-1
BAĞCILAR'DA İLKOKULUN ÇATISINDA YANGIN-1
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ersin Tatar Lütfü Türkkan Süleyman Soylu
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Ece Çeşmioğlu
Spor Diego Mesut Özil Şenol Güneş Aziz Yıldırım Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BEŞİKTAŞ'TA ÇATI ALEV ALEV YANDI; İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 12:58:22. #1.14#

title