Beşiktaş'ta Caner şoku! Rizespor maçında yok

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı öncesi bir sakatlık şoku daha yaşandı. Burak Yılmaz ve Atiba sonrasında Caner Erkin de sakatlandı. Siyah beyazlı ekibin tecrübeli oyuncusu Cumartesi günü oynanacak Rizespor maçında forma giyemeyecek.

28.08.2019 14:57
Beşiktaş'ta Caner şoku! Rizespor maçında yok

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan isimler arasına Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson'dan sonra Caner Erkin de eklendi. Sol diz iç yan bağlarında birinci derece zorlanma oluşan Caner, milli maç arası önce Beşiktaş'ın oynayacağı son maç olan Çaykur Rizespor maçında görev yapamayacak.

Rizespor maçında dinlendirilecek olan Caner'in tedavisi milli maç nedeniyle verilecek arada devam edecek. Milli maç arasının ardından oyuncu, formasına kavuşacak.

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