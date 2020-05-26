Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor Beşiktaş, hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan basına kapalı idman 1.5 saat sürdü. Antrenman, sahada serbest yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: DHA