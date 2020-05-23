Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor
Beşiktaş Futbol Takımı, 12 Haziran'da yeniden başlaması planlanan Süper Lig'de sezonun kalan bölümü için hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
23.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:13
Beşiktaş Futbol Takımı, 12 Haziran'da yeniden başlaması planlanan Süper Lig'de sezonun kalan bölümü için hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kuvvet ve kondisyon çalışması yapıldığı belirtildi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA