BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞANINA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Beşiktaş'ta bir otelde düğün organizasyonu yapan şirketin yöneticisi, şirket çalışanı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
04.02.2020 14:25 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:25
Beşiktaş'ta bir otelde düğün organizasyonu yapan şirketin yöneticisi, şirket çalışanı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2 Şubat saat 02.00'da Beşiktaş'ta bir oteldeki düğün organizasyonunda çalışan K.C. şirket yöneticisi M.Y'nin cinsel saldırısına uğradığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Polis, saat 13.00'da şüpheli M.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA