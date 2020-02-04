BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞANINA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Haberler » Güncel » BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞANINA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haber

BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞANINA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Beşiktaş'ta bir otelde düğün organizasyonu yapan şirketin yöneticisi, şirket çalışanı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

04.02.2020 14:25 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:25
BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞANINA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

'ta bir otelde düğün organizasyonu yapan şirketin yöneticisi, şirket çalışanı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Beşiktaş İlçe Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2 Şubat saat 02.00'da Beşiktaş'ta bir oteldeki düğün organizasyonunda çalışan K.C. şirket yöneticisi M.Y'nin cinsel saldırısına uğradığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Polis, saat 13.00'da şüpheli M.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler